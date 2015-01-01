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नई रोशनी कार्यक्रम:नई रोशनी कार्यक्रम में महिलाओं को किया जागरूक

दौसा3 घंटे पहले
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कस्बे के केंद्रीय अल्पसंख्य विभाग सरकार और अक्ष फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित छह दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ। नई रोशनी प्रोग्राम में तहत महिलाओं को जागरूकता के साथ-साथ आत्मनिर्भरता के बारे में भी जानकारी दी। महिलाओं को ई-राशन प्रणाली, बेक़िंग क़े संबंधी जानकारी दी गई। इस ट्रेनिंग में सरपंच सरिता नारेडा ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया व उनकी समस्या सुनी साथ में प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाया।

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