पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना योद्धाओं व प्रतिभाओं काे किया सम्मानित:युवा गुर्जर महासभा ने जनप्रतिनिधियों, कोरोना योद्धाओं व प्रतिभाओं काे किया सम्मानित

दौसा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बांदीकुई युवा गुर्जर महासभा की ओर से शहर के गुढ़ा रोड पर रविवार को गुर्जर समाज की 60 प्रतिभाओं सहित नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि व कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि निवर्तमान जिला प्रमुख गीता खटाना ने कहा कि शिक्षा समाज के लिए सबसे जरूरी है। ुवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महावीर डोई ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि एकता से ही समाज आगे बढ़ता है। उन्होंने समाज के लोगों को एकजुट रहने का आह्वान किया। इस दौरान अतिथियों ने समाज की 60 प्रतिभाओं के साथ नवनिर्वाचित पार्षद व सरपंच सहित कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए कोरोना योद्धाओं का स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि गुर्जर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर बनियाना, युवा गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष जगमोहन तंवर, बीडीओ बलदेव सिंह, बीसीएमएचओ डॉ. अशोक सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल पोसवाल व गुर्जर अधिकारी कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष कुलदीप डोई, गुर्जर महासभा के पूर्व तहसील अध्यक्ष मानसिंह करिरीया, युवा गुर्जर महासभा के तहसील अध्यक्ष ओमप्रकाश गुढ़ा, नगर पालिका पार्षद राजेंद्र चौधरी, पुष्पा डोई, रामेश्वर गुर्जर, केसंता गुर्जर, निर्मला गुर्जर, सरपंच विश्राम नूरपुर,राजाराम गुर्जर, विजय सिंह गुर्जर, अंग्रेज गुर्जर, रणजीत छावडी, मनभावन खटाना, गुर्जर महासभा के महामंत्री रामअवतार चौधरी, युवा गुर्जर महासभा के सिकराय अध्यक्ष बहादुर गोलिया ने विचार रखे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser