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बैठक:नंद घर कल्लावास में युवा समूह की बैठक

दौसा5 घंटे पहले
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हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था के सहयोग से वेदांता के नंद घर कल्लावास में युवा समूह की बैठक की गई। जिसमें सहायक जिला समन्वयक दिपेश कुमार व कलस्टर कॉडिनेटर मंजू सैनी, नेहरू युवा केंद्र से पवन कुमार मांगीलाल राहुल कुमार शर्मा ने सभी को नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे मे अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि गांव में युवा समूह बनाने का उद्देश्य युवा मंडलों के विकास को प्रोत्साहन देना है। जो सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक माने जाते हैं। युवा मंडल राष्ट्र के निर्माण तथा अन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण भुमिका निभा सकते हैं। साथ ही ंसाथ सभी को कोविड 19 के प्रति जागरूकता किया। इससे बचने के लिए बार बार साबुन से हाथ धोने, मुंह पर मास्क लगने, 2 गज कि दूरी बनाये रखने, व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें।एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ली घायल गाय की सुध सिकंदरा| ग्राम पंचायत सिकंदरा की डाबर ढाणी में 2 दिन से घायल गोवंश की एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सुध लेकर उसे गौशाला पहुंचाया। गाय यहां 2 दिन से घायल पड़ी हुई थी। इसे देख इकाई अध्यक्ष रामकेश सैनी ने गोकुलधाम गो सेवा महातीर्थ हरियाणा गौ चिकित्सालय को सूचना देकर घायल गाय को गौशाला पहुंचाया। इस दौरान महेश, राजू, रामअवतार, कैलाश, रामजीलाल, किशन, नगर अध्यक्ष जयराम सैनी सहित अन्यमौजूद रहे।

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