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नीलामी:एक लाख 76 हजार रुपए में पुलिस थाने में जब्त 44 वाहनों की हुई नीलामी

देवली2 घंटे पहले
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पुलिस थाने में वर्षों से जब्त 44 बाइकों का बुधवार को नीलामी के ज़रिए एक लाख 76 हज़ार रुपए में बेचान किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि कई वर्षों से विभिन्न तरह के वाहन पुलिस थाना परिसर में हैं जो धीरे-धीरे कबाड़ में तब्दील होने की कगार पर है। इनमें अधिकतर वाहनों के मालिक अपने वाहनों को लेने ही नहीं पहुंचे तो कहीं के न्यायालय में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण हो जाने के बावजूद अपनी वाहनों को लेने हैं नहीं आए। ऐसे में यह वाहन धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील होते जा रहे थे। पुलिस के उच्चाधिकारियों से मिले निर्देशों के बाद बुधवार को थाना परिसर में पड़े 44 बाइकों को बुधवार को गठित कुमेठी की मौजूदगी में नीलामी प्रक्रिया से बेचा गया।हेड कांस्टेबल गिर्राज सिंह ने बताया कि नीलामी में वाहनों को 1.76लाख में बेचा गया है। कमेठी में पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी, उपकोषधिकारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लेखाधिकारी समेत 5 सदस्य थे।

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