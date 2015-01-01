पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पंचायत राज चुनाव:भाजपा व कांग्रेस ने अभी नहीं खोले अपने पत्ते

देवली5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

स्थानीय सहायक निर्वाचन कार्यालय में पंचायत राज चुनाव को लेकर 4 नवंबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन पिछले दो दिनों में गुरुवार शाम तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हो सका था। उपखंड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार से पंचायत राज चुनाव को लेकर सीआर व डीआर के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इन 2 दिनों के भीतर एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। यहां उल्लेखनीय है कि कांग्रेस व भाजपा फिलहाल दोनों ही पंचायत समिति के 21 वार्डों में अपने-अपने उम्मीदवार खड़े करने को लेकर मशक्कत में जुटे हुए हैं। फिलहाल दोनों ही दलों से कोई प्रत्याशी गुरुवार शाम तक घोषित नहीं हो सका था। उधर कांग्रेस कार्यालय में पूरे दिन भर नामांकन प्रक्रिया एवं उम्मीदवारों को लेकर कार्यकर्ताओं का आना जाना जारी था। वहीं भाजपा में भी कांगड़ पैलेस में कार्यकर्ताओं का आना जाना बना हुआ है। लेकिन अभी तक दोनों ही पार्टियों से कोई रुझान नहीं मिल सके हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें