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कार्यक्रम आयोजित:बाल अधिकार सप्ताह; बाल अधिकारों की दी जानकारी

देवली3 घंटे पहले
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  • तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित

स्थानीय न्यायालय द्वारा तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में 14 से 20 नवंबर तक मनाए जा रहे बाल अधिकार सप्ताह के तहत शुक्रवार को एक संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें बाल अधिकार की जानकारियां दी गई। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव हरीश कुमार जैन ने बताया कि स्थानीय न्यायालय के तहत तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया। इस दौरान शुक्रवार को बाल विवाह सामाजिक अभिशाप विषय पर एक विधिक शिविर का आयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज बंसल की अध्यक्षता मे आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान बालगृह देवली मे आयोजित किया गया। जिसमे अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरसिंह खारडि़या तथा समाज विभाग के परीविक्षा अधिकारी विमलेश शर्मा भी उपस्थित थे। शिविर मे सचिव द्वारा उपस्थित बच्चो से उनकी समस्याओं के बारे मे जानकारी ली।

प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही पूर्व मे विधिक सेवा दिवस पर उक्त संस्थान मे आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओ के अभ्यर्थियो को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

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