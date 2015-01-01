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ग्रामीणों में रोष:आरोपियों से पूर्ण बरामदगी नहीं करने ग्रामीणों में रोष

देवली2 घंटे पहले
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पुलिस रिमांड के बाद भी नामजद आरोपियों से बरामदगी नही होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस मामले में शुक्रवार को ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर पुलिस जांच अधिकारी बदलवाने एवं चोरों से बरामद की मांग की है। बड़ला ग्राम में 31अक्टूबर अर्धरात्रि को बालाजी मंदिर में चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद वही के दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय से रिमांड पर लिया है।

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