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परिणाम:दिग्गज जीते, बाजी पलटने में माहिर नेमीचंद जैन जीते

देवली7 घंटे पहले
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शहर में वार्ड संख्या 07 पर शहर की निगाहें थी। यहां पूर्व पालिकाध्यक्ष मंजू जैन जो दो बार पालिकाध्यक्ष के पद पर रह चुकी है। यहां उनके पति नेमीचंद जैन 1995 के बाद कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे। नेमीचंद बाजी पलटने में माहीर है।नेमीचंद जैन देवली की राजनीति में अपना खास मुकाम रखते हैं। उनका नगर पालिका पर वर्चस्व रहा है। पत्नी मंजू जैन के बाद जैन ने परम मित्र कैलाश सोनी को पालिकाध्यक्ष के सीधे चुनाव में जीता कर पालिका में भेजा था। उसके बाद नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बना। जिसमें रेखा जैन पालिका अध्यक्ष चुनी गई। अब इस बार भी नगरपालिका में सामान्य वर्ग के लिए अध्यक्ष की सीट आरक्षित है। इस सीट पर भाजपा से व्यापार मंडल अध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन के पुत्र अंकित जैन नेमीचंद जैन के सामने थे। यहां काबिले तारीफ है कि भले ही राजनीति में नेमीचंद जैन एवं महावीर प्रसाद डाबर अलग अलग हो लेकिन दोनों परम मित्र भी हैं। भाजपा में महावीर प्रसाद जैन अपना वजूद रखते हैं। जिसके चलते इस सीट पर दोनों का राजनीतिक भविष्य दांव पर था। जब रविवार को वार्ड नंबर 7 से नेमीचंद जैन की जीत की घोषणा हुई तो पूरा का पूरा सेट जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान हो गया।

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