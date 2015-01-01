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पीएम आवास मस्टररोल की जानकारी:रोजगार सहायकों से ली श्रमिक भुगतान एवं पीएम आवास मस्टररोल की जानकारी

देवली5 घंटे पहले
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पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को पीएम आवास योजना एवं महानरेगा श्रमिकों के भुगतान को लेकर विकास अधिकारी डी के नागर ने क्षेत्र के रोजगार सहायकों की बैठक ली। जिसमें मस्टरोल की समीक्षा की गई।विकास अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशानुसार रोजगार सहायकों की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई ।जिसमें प्रधानमंत्री आवास मस्टरोल की समीक्षाश्रमिक नियोजन, जियो टैग, रिजेक्शन भुगतान, वित्तीय वर्ष में 100 दिवस पूर्ण करने की समीक्षा, औसत श्रमिक दर को बढ़ाना समेत कई मामलों पर चर्चा की गई।छात्र का इंस्पायर अवॉर्ड के लिए चयनटोंक| माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से वर्ष 2020 में आयोजित 12 वीं विज्ञान वर्ग की परीक्षा में 92 फीसदी अंक प्राप्त करने पर मेहंदवास कस्बे के मनीष कुमार गोमे पुत्र मदनलाल गोमे का इंस्पायर अवॉर्ड के लिए चयन किया गया है।

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