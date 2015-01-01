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ज्ञापन:मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने की गुहार

देवली3 घंटे पहले
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मदरसा पैरा टीचर्स संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देखकर मदरसा संविदा कर्मियों को नियमित करने व राजकीय विद्यालयों में उर्दू के पद सृजित करने की मांग की है। मदरसा पैराटीचर संघ के शाखा अध्यक्ष आबिद अली ने बताया कि एसडीएम भारत भूषण गोयल को मदरसा पैरा टीचर संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है।

मदरसा पैराटीचर को चुनावी घोषणा के अनुसार नियमित करने एवं आवश्यकता अनुसार सभी राजकीय विद्यालय में तृतीय भाषा उर्दू ,सिंधी, गुजराती व पंजाबी के पद नामांकन अनुसार सर्जित किया जाए। वही उर्दू अल्पभाषा के लिए दांडी यात्रा कर रहे उर्दू अध्यापक शमशेर खान की मांगों को मानते हो उनके सम्मानजनक वापसी कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष आबिद अली के अलावा सलीम भाई, राधेश्याम धाकड़, रुखसाना मिर्जा, नवाब खान, रफीक मोहम्मद, गुलशन मंसूरी, शाइस्ता जहां, शबाना बानो, रुखसाना बानो आदि मौजूद रहे।

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