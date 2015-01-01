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कोरोना से जंग:देवली में 25 पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए

देवली5 घंटे पहले
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पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है चिकित्सा विभाग के दल ने गुरुवार को थाने में तैनात 25 पुलिसकर्मियों समेत 31 जनों की जांच सैंपल लेकर जांच के लिए टोंक भेजे हैं शहर में अब तक 335 पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। यहां उल्लेखनीय है कि गत बुधवार को शहर में से 11 सैंपलों की कोरोना जांच रिपोर्ट में देवली थाना प्रभारी समेत चार जने पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते पुलिस थाने में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया था। पूर्व में भी करीब 4 माह पूर्व पुलिस अधिकारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद एवं पुलिस उप निरीक्षक राम कुमार मीणा की मौत के बाद पूरे थाने को क्वॉरेंटाइन कर दिया गया था। यदि 25 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट में कोई पॉजिटिव पाया गया तो दूसरी बार देवली पुलिस थाना क्वॉरेंटाइन हो सकता है।शहर के कोविड-19 प्रभारी डॉ राजकुमार गुप्ता ने बताया कि थाना प्रभारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद। गुरुवार को 25 पुलिसकर्मियों के सैंपल समेत कुल 31 जनों की जांच के लिए लिए गए हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल अब तक 335 पॉजिटिव मामले सामने आए है। जबकि अब तक कुल 5128 व्यक्तियों की जांच कर सैंपल लिए गए थे ।जिसमें से 4766 की रिपोर्ट नेगेटिव है। जबकि कोरोना मामले में अब तक 3 जनों की मृत्यु हो चुकी है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 27 सैंपल की जांच प्रक्रियाधीन है। अभी वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर 26 मामले सक्रिय हैं। जिनमें 12 शहरी एवं 14 ग्रामीण क्षेत्र से हैं।

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