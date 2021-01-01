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नगर पालिका बोर्ड:देवली में निर्दलीय पार्षदों के दम पर बनेगी शहरी सरकार,बीजेपी 5 सीटों पर सिमटी

देवली7 घंटे पहले
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  • कांग्रेस, निर्दलीयों को मिली दस-दस सीटें, निवर्तमान पालिकाध्यक्ष एक मत से हारी

देवली नगर पालिका बोर्ड के लिए हुए चुनाव में इस बार लोगों ने पलटी मारी है। किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। लोगों ने निर्दलीय पार्षदों के हाथों में चेयरमैन बनने की चाबी सौंपी है। रविवार को आए परिणाम में दस-दस सीटें कांग्रेस व निर्दलीयों को मिली है, वहीं भाजपा 5 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इसमें खास बात यह कि निवर्तमान पालिका अध्यक्ष रेखा जैन कड़ी टक्कर में एक मत से हार गई है। वही पूर्व चेयरमैन मंजू जैन के प्रति नेमीचंद जैन पहली बार कांग्रेस से चुनाव जीत गए हैं। जो अब पालिकाध्यक्ष के प्रबल दावेदार हैं।सरसड़ी निकले लक्की, डाक मत से जीतेकांग्रेस के ब्लॉक उपाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा सरसड़ी वार्ड नंबर 19 में पूर्वा पालिका अध्यक्ष रेखा जैन के सामने थे इस वार्ड में पालिका अध्यक्ष रेखा जैन के अलावा भाजपा के बागी राकेश ओसवाल व दो अन्य निर्जला निर्दलीय भी इस वार्ड से चुनाव मैदान में थे भाजपा कांग्रेसमें गजब की टक्कर देखने को मिली पूर्व पालिका अध्यक्ष रेखा जैन को ईवीएम मशीन में 162 मत मिले तो शर्मा को भी इतने ही मत मिले लेकिन इसे किस्मत ही कहेंगे कि जब डाक मतपत्र खोला गया तो वह शर्मा के पक्ष में निकला जिसके चलते वह चुनाव जीत गए।निवाई : सात राउंड मेंहुई मतगणना निवाई | नगरपालिका के 35 वार्डो की मतगणना रविवार को कृषि मण्डी कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी टी.सी. मीणा की देखरेख में हुई। मतगणना का कार्य 9 बजे शुरू हुआ। पांच टेबिलों के माध्यम से मतगणना की गई । मतगणना के सात राउण्ड हुए । पहले राउण्ड का वार्ड 1 से 5 का परिणाम 40 मिनट में आया। इसके बाद सभी 6 राउण्ड का रिजल्ट हर 30 मिनट के बाद घोषित किया गया। पहले राउण्ड में भाजपा के 2, एनसीपी का एक, कांग्रेस का एक प्रत्याशी व एक निर्दलीय विजयी घोषित किया गया। दूसरे राउण्ड में एनसीपी के 3, भाजपा का 1 व कांग्रेस का 1 प्रत्याशी घोषित किया गया। तीसरे राउण्ड में एनसीपी के 3, भाजपा का 1 व कांग्रेस का 1 प्रत्याशी विजयी रहा। इसी प्रकार चौथा राउण्ड में कांग्रेस के 2, एनसीपी के 2 व भाजपा का 1 विजयी रहा। पांचवें राउण्ड में एनसीपी के 4 व कांग्रेस का एक प्रत्याशी विजयी घोषित किया गया। छठे राउण्ड में एनसीपी के 3, भाजपा के 2 व अंतिम सातवें राउण्ड में भाजपा के 2, कांग्रेस के 2 व एनसीपी का एक प्रत्याशी विजयी घोषित किया गया।

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