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वृद्ध को परिचित ने लूटा:जिंस बेचकर गांव जा रहे वृद्ध को परिचित ने लूटा

दूनी2 घंटे पहले
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कृषि जिंस बेचकर वापस गांव लौट रहे वृद्ध के साथ उसके गांव के ही परिचित युवक ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। युवक नुकीला हथियार दिखाकर वृद्ध से 46 हजार रुपए की नोट की गड्डी छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश भी दी, लेकिन उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक व पीड़ित वृद्ध ने एक साथ शराब भी पी थी। जिसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। कनवाडा निवासी सत्यनारायण कुम्हार दीपावली का त्योहार नजदीक होने व आगामी फसल को खाद बीज की व्यवस्था के उद्देश्य से मंगलवार को मक्का, ज्वार व बाजरा की फसल बेचने दूनी कृषि उपज मंडी आया हुआ था। यहां फसल बेचने के बाद वह रात को मोपेड पर वापस गांव कनवाड़ा जा रहा था। आवां-कनवाड़ा मार्ग के रामपुरा चौराहा पर उसे गांव का ही परिचित सीताराम मीणा मिल गया तथा गांव साथ ले जाने को कहा। जिस पर उसे बिठा लिया। कुछ दूर आगे जाने पर सीताराम ने वृद्ध से 100 रुपए मांगे। वृद्ध के मना कर दिए जाने पर युवक ने नुकीला हथियार दिखाकर धमकाया। डर से उसने अपनी जेब से 46 हजार रुपए की गड्डी निकालकर सौ रुपए निकालने लगा तो सीताराम गड्डी छीन ली व मोपेड की चाबी लेकर अंधेरे का फायदा उठा फरार हो गया। वृद्ध में शोर भी मचाया। मगर अंधेरा व रास्ता सूना होने की वजह से कोई मदद नहीं मिली। घबराया वृद्ध जैसे-तैसे घर पहुंचा व परिजनों को घटना से अवगत कराया। जिसके बाद परिजनों के साथ दूनी थाना पहुंचकर कनवाड़ा निवासी सीताराम मीणा के खिलाफ मारपीट व 46 हजार लूटने का मामला दर्ज कराया है। जिसके बाद थाना प्रभारी नाहर सिंह, हैड कानिस्टेबल प्रभुलाल ने वारदात स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया।

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