पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अवैध शराब:बाइक सवार से मिली अवैध शराब, फरार हुआ

दूनी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

घाड थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात गश्त के दौरान पुलिस को चकमा देकर बाइक सवार शराब की पेटियों को छोड़कर फरार हो गया। फरार आरोपी मांस बेचने की आड़ में शराब का धंधा कर रहा था। पुलिस ने शराब की पेटियों को जब्त कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी रामेश्वर मीणा ने बताया कि धुआंकला निवासी नरेंद्र कुमार के पास बाइक पर 2 पेटी शराब व करीबन 96 शराब के पव्वे मिले। इस बीच वह पुलिस को चकमा भाग छूटा। जिसका पुलिस ने पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें