पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

दो डीपी चोरी:अज्ञात चोरों ने बिजली की दो डीपी चुराई, मामला दर्ज

दूनी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गैरोली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शुक्रवार रात अज्ञात चोर दो बिजली ट्रांसफार्मर चुरा कर ले गए। जिसका मामला सरपंच ने थाना में दर्ज कराया है। सरपंच सीताराम भील ने बताया कि धुआंकला मार्ग पर लगी दो डीपी को शुक्रवार रात अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। शनिवार सुबह तक जब बिजली नहीं आई तो डीपी चोरी होने का पता चला। जिसके बाद अज्ञात चोरे के लिए थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें