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260 किलो मावा पकड़ा:धौलपुर से लाया चार फर्मों का 260 किलो मावा पकड़ा, सैंपल लेकर छोड़ा

गंगापुर सिटी3 घंटे पहले
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धौलपुर से लाए गए 260 किलो मावे को कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार को घटिया होने की आशंका में कल्याण जी गेट के पास पकड़ लिया। मावा लाने वाले वाहन के चालक सहित मावे को कोतवाली थाने ले आई।कोतवाली थाना प्रभारी अनिल मूंड ने बताया कि बाद में पुलिस की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जैन कोतवाली थाने में पहुंचे और मावा का नमूना लिया गया। जैन ने बताया कि गुरुवार को गंगापुर की चार फर्म ने मावा मंगवाया था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सूचना पर मौके पर सैंपल जमा किए। जांच के लिए उन्हें प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। बाद में मावा का परीक्षण कर व्यापारी को सुपुर्द कर दिया गया।

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