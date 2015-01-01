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चोरी:दिनदहाड़े दुकान के गल्ले से चुराए 53 हजार रु

गंगापुर सिटी2 घंटे पहले
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  • बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद, लेकिन फुटेज धुंधला होने से पहचान मुश्किल

सिंधी कॉलोनी रवि गुप्ता हॉस्पिटल के पास गुरुवार शाम दिनदहाड़े चोर दुकान का गल्ला तोड़कर इसमें रखी 53 हजार रुपए की नगदी चुरा कर ले गए। हालांकि चोर की फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन फोटो धुंधली होने पर पहचान नहीं हो पा रही है।े दुकान के मालिक जगदीश महाजन ने बताया कि वे दोपहर 2:45 बजे दुकान से बाथरूम करने गए थे। करीब 15 मिनट बाद जब वे दुकान पर लौटे तो उन्होंने दुकान से एक जने को भागते हुए देखा। बाद में उसने शोकेस काउंटर के दरवाजे को देखा तो उसके ताले टूटे नजर आए। शोकेस काउंटर के दराज में रखी 53 हजार रुपए की राशि भी नहीं थी, जिस पर उन्हें चोरी का संदेह हुआ। चोरी की वारदात के बाद सिंधी कॉलोनी में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी की वारदात का मौका मुआयना किया।

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