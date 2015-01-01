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कोरोना का कहर:गंगापुर के पूर्व सभापति सहित 6 कोरोना पॉजिटिव

गंगापुर सिटी2 घंटे पहले
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शहर में गुरुवार को 6 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना केस आने के बावजूद लोगों में कोरोना का डर नहीं है। शहर में गुरुवार को बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीददारी करने पहुंचे। बिना मास्क के लोग बाजार में बेखौफ होकर खरीददारी करने में लगे हुए हैं। बाजार में प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं है।ब्लड बैंक प्रभारी बिजेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि गंगापुर निवासी 35 वर्षीय युवक, गणेश मिल निवासी 78 वर्षीय पूर्व सभापति, नसियां कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय युवक, छोटी उदेई निवासी 45 वर्षीय युवक, रायपुर (वजीरपुर) निवासी 55 वर्षीय अधेड़, बाटोदा निवासी 37 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव आए हैं।

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