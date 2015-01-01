पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सुनहरा मौका:शिक्षा सेतु में आवेदन के लिए एक और सुनहरा मौका, विभाग ने 15 नवंबर की अंतिम तिथि

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गंगापुर सिटी ब्लॉक में 150 बालिकाओं व महिलाओं ने शिक्षा सेतु योजना के तहत शिक्षा की ओर कदम बढ़ा लिया है। सरकार ने योजना में उत्साह को देखते हुए अब 15 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने का सुनहरा मौका दिया है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना (शिक्षा सेतु) के तहत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को 10वीं एवं 12वीं की निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में किसी कारणवश विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाएं एवं औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी महिलाएं इस योजना के तहत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के माध्यम से कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश के लिए निशुल्क आवेदन कर रही है। योजना में आवेदन करने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता। इन सभी शुल्कों का पुनर्भरण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर को किया जाएगा। आवेदक को केवल ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ₹30 का अलग से भुगतान करना होगा।अंतिम तिथि बढ़ाई: राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020 21 में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण में कौशल संवर्धन योजना के तहत कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश के लिए बालिकाओं महिलाओं में उत्साह को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। आवेदक बिना किसी विलंब शुल्क के नजदीकी संदर्भ केंद्र के माध्यम से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के पोर्टल पर पंजीयन कराकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।शेष विषयों में उत्तीर्ण होने केलिए कर सकती हैं आवेदनयदि कोई बालिका महिला ने किसी अन्य बोर्ड से 10वीं या 12वीं के कुछ विषयों में उत्तीर्ण है व शेष रहे विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से प्रवेश लेना चाहती है। तो उसे 100 रुपए प्रति विषय का शुल्क और यदि अध्ययन के लिए अतिरिक्त विषयों का चयन करने की स्थिति में कक्षा दसवीं के लिए 280 प्रति विषय व कक्षा बारहवीं के लिए 340 प्रति विषय काभुगतान करना होगा।ये होंगी पात्र: दसवीं कक्षा के लिए न्यूनतम 14 वर्ष तथा अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं और बारहवीं कक्षा के लिए न्यूनतम 15 व अधिकतम अायु की कोई सीमा नहीं है। प्रवेश लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा दसवीं प्रवेश लेने के लिए नवी तक कि कोई भी कक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या इसका कोई प्रमाण नहीं है फिर भी वह सीधे ही दसवीं में प्रवेश ले सकते हैं। 12वीं में प्रवेश लेने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से माध्यमिक हाई स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र,टीसी में जन्मतिथि या चिकित्सा विधि प्रमाण पत्र या शपथ पत्र होना चाहिए।महिला शिक्षा को बढ़ावा देनेके लिए अच्छी योजना^महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की यह अच्छी योजना है। इस योजना के प्रति महिलाओं व बालिकाओं के उत्साह को देखते हुए राज्य सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ब्लॉक में शिक्षा सेतु योजना के तहत अब तक डेढ़ सौ बालिकाएं एवं महिलाओं ने आवेदन किया है।-देवी लाल मीणा, ब्लॉक प्रभारी शिक्षा सेतु

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें