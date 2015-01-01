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कार्यकारिणी विस्तार:वेसेरे यूनियन के भूरसिंह अध्यक्ष, देवेंद्र सिंह सचिव

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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वेस्ट सेंट्रल रेलवे एंप्लाइज यूनियन कैरीज शाखा गंगापुर कार्यकारिणी की यूनियन कार्यालय में जनरल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से कैरिज शाखा में सहायक सचिव के पद पर विकास चतुर्वेदी तकनीशियन पावर हाउस एवं शाखा उपाध्यक्ष के पद पर रामविलास मीणा कार्यालय अधीक्षक संकेत विभाग को मनोनीत किया गया।इस अवसर पर युवा शाखा का गठन भी किया गया। इसमें सर्वसम्मति से भूरसिंह टीआरडी को अध्यक्ष एवं देवेंद्र गुर्जर पावर हाउस को सचिव चुना गया। यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष शरीफ मोहम्मद ने बताया कि बैठक में युवा शाखा के उपाध्यक्ष के पद पर विनोद कुमार, आर कंवरसिंह, बलराम गुर्जर, सुखराम मीणा, बत्तीलाल मीणा, धर्मेंद्र गुर्जर, श्रीमन माली, विजय सैनी को चुना गया। वहीं सहायक सचिव के रूप में प्रेमसिंह गुर्जर, उदयसिंह गुर्जर, मोहम्मद जुनेद, अनुपम, मकसूद, अब्दुल जलील, संगठन सचिव के पद पर शेरसिंह एवं सुरेश मीणा तथा कोषाध्यक्ष के रूप में रेवत मीणा को चुना गया।इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष गजानंद शर्मा एवं मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन एवं शाखा पदाधिकारियों ने सभी नए मनोनीत युवा शाखा पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। जैन ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय संघर्ष का समय है और सभी को संगठन में युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकेंगे। इस अवसर पर शाखा के पदाधिकारी शरीफ मोहम्मद, कुबेर सिंह मीणा, आरके मीणा, मनमोहन शर्मा, सुनील जांगिड़, कर्मवीर सिंह, रोडनी फ्रैंकलीन, अब्दुल कासिम, संजय मीणा, गणेशपाल मीणा, अशोक कुमार, राजेश चाहर, हरीमोहन गुर्जर, इमरान खान सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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