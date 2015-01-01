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इंटरनेट व रेल सेवा बंद:इंटरनेट व रेल सेवा बंद रहने से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परेशानी

गंगापुर सिटी5 घंटे पहले
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गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण बंद की गई इंटरनेट और रेल यातायात सेवा का आम जनजीवन पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है कि वे परीक्षा केन्द्र तक कैसे पहुंचेंगे। हालांकि लोगों व परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए रोडवेज ने कुछ मार्गों पर रोडवेज की सेवा बहाल कर दी है लेकिन क्षेत्र के अन्य मार्गों और रेल के जरिए यात्रा करने वाले यात्री अब भी परेशान है। इंटरनेट सेवा बाधित होने से आम जन-जीवन पूरी तरह से ठप हो गया है।पहले कोरोना के कारण स्कूल बंद हो गए और अब जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरु हुई है तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते नेट को बंद कर दिया गया। इंटरनेट बंद होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई। अग्रवाल समाज अध्यक्ष महेन्द्र गर्ग का कहना है कि यदि पहले ही इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के चलते बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह चौपट हो गई और अब जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरु हुई तो प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया। जबकि प्रशासन को इंटरनेट से आंदोलन को प्रभावित करने वाले फीचर ही बंद करने चाहिए, पूरी तरह इंटरनेट बंद करने का क्या औचित्य।इस माह 6 नवंबर को पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होनी है लेकिन इंटरनेट बंद होने से सबकुछ ठप पड़ा है। न तो परीक्षाओं के एडमिट कार्ड ही निकल पा रहे है और न ही परीक्षा केन्द्र का पता चल रहा है। परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में है कि वे अब करें तो क्या करें, परीक्षार्थियों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। इस संबंध में एबीवीपी की पूर्व पदाधिकारी अंजलि चौरसिया ने कलेक्टर को पत्र भेजकर इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की मांग की है।इसके अलावा इंटरनेट बंद होने से केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से निकाली जा रही भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन भी नहीं हो पा रहे। मजे की बात तो यह है कि केन्द्र और राज्य सरकार ने कौनसे विभाग में रिक्तियां निकाली है, इसका बिना नेट के पता नहीं चल पा रहा है।वर्तमान में सबकुछ ऑनलाइन प्रक्रिया पर आधारित है और ये कार्य भी मोबाइल पर ही संपन्न हो रहे हैं। वैसे भी सरकार ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में मनी ट्रांसफर के अलावा लोग न तो पेटीएम कर पा रहे हैं और न ही राशि मंगवा पा रहे हैं। लोगों के इंटरनेट के अभाव में कामकाज रुके हुए हैं और इसके लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।इंटरनेट बंद होने के कारण ऑनलाइन बिलिंग सहित कई अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इनमें अकाउंट का कार्य करने वालों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं साथ ही लोगों के ई-बिल वे भी नहीं बन पा रहे। कोरोना लॉकडाउन के कारण कई उच्च शिक्षा के कोर्सेज में अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। बड़े विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्र अपने घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण ऐसे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।ई-मित्र से जुड़े कार्य भी ठपई-मित्र से जुड़े कार्य भी इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण प्रभावित हो रहे है। इनमें आधार कार्ड पंजीयन व संशोधन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन, ऑनलाइन बिल, रिचार्ज, जमाबंदी, राजस्व नकलें जैसे कार्य शामिल है।

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