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कोविड-19 को सिलेबस में किया शामिल:सीबीएसई ने कोविड-19 को 10वीं और 12वीं के सिलेबस में किया शामिल

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सिलेबस में कोरोना वायरस को शामिल करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इस सत्र के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को यह कोरोना का पाठ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुताबिक कोरोना वायरस को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकाय के स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस के लक्षण और इनसे बचने के उपाय के बारे में बताया जाएगा। बोर्ड के अनुसार स्टूडेंट कोरोना वायरस की चुनौतियों के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।वहीं कोरोना संकट काल के दौरान विद्यार्थियों को सुविधा देने के उद्देश्य से सीबीएसई ने जुलाई में ही सिलेबस में 30% कटौती करने की बात कही थी। इससे विद्यार्थियों को काफी हद तक राहत भी मिली थी। इसे लेकर सीबीएसई ने वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के सैंपल पेपर जारी किए हैं। इन सैंपल पेपर्स को सिलेबस में कटौती के आधार पर ही जारी किया गया है। वहीं परीक्षा में स्कूली विद्यार्थियों को स्किल्ड बेस्ड सब्जेक्ट चुनने का विकल्प दिया गया है।

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