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कांग्रेस लड़ेगी नप का चुनाव:विधायक मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी नप का चुनाव

गंगापुर सिटी3 घंटे पहले
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ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंगापुर शहर के अध्यक्ष हरगोविंद कटारिया ने कहा कि आने वाले दिनों में गंगापुर नगर परिषद के चुनाव कांग्रेस पार्टी विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में ही लड़ेगी। उन्होंने बताया कि विधायक रामकेश मीणा और उनके दोनों पुत्र विक्रम, धीरज मीणा के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक मीणा के इष्ट देव गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने विधायक और उनके परिवार की मंगल कामना करते हुए 5 किलो माखन और 5 किलो मिश्री का भोग लगाया। इसके बाद सभी कार्यकर्ता सवाई माधोपुर रोड स्थित शनिदेव मंदिर पहुंचे जहां एक पीपा तेल से भगवान शनिदेव का अभिषेक किया गया और विधायक व उनके परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना की गई। अब विधायक और उनका परिवार पूरी तरह स्वस्थ है। संभवतः दीपावली पर विधायक गंगापुर ही रहेंगे, इस दौरान वे नगर परिषद के चुनावों में टिकट के दावेदारों से भी मिलेंगे और जो भी दावेदार थे वे अपना बायोडाटा तैयार कर विधायक को प्रस्तुत कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि कुछ लोग मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान में फर्जी तरीके से फार्म भरकर मतदाता सूचियों में गलत नाम भरवा रहे हैं, उसमें कुछ बीएलओ की भी मिलीभगत हो सकती है। उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से मिले और झूठे नामों को मतदाता सूची में जोड़ने से रोके। पार्टी कार्यकर्ता बीएलओ से नाम जुड़वाने के फॉर्म की जानकारी आधिकारिक रूप से प्राप्त कर सकता है और जो भी फर्जी नाम वार्ड की सूची में जुड़ने जा रहे हैं, उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ता निरस्त कराएं। ईमानदारी से जनता की सेवा करने वाला और जिसकी वार्ड वासियों में अच्छी पकड़ हो ऐसे व्यक्तियों का पार्टी सर्वे करवा रही है, टिकट जन भावनाओं के तहत ही दिया जाएगा।

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