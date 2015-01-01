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कोविड का कहर:गंगापुरसिटी क्षेत्र में कोरोना विस्फोट, एक ही दिन में 30 संक्रमित, अब तक 505 केस

गंगापुर सिटी44 मिनट पहले
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  • गंगापुर सिटी में 22, वजीरपुर 3, नादौती में दो
  • पीलोदा-श्यारौली-बाढ बिचला में एक-एक पॉजिटिव

कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। गंगापुर में पहली बार 30 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके बावजूद लोग लगातार लापरवाह होने की वजह से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सामान्य चिकित्सालय के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. बिजेद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि जल्दी गंगापुर शहर वासी अगर सचेत नहीं हुए तो शहर में कोरोना कहर बरपा सकता है।

जारी सूची के अनुसार गंगापुर सिटी में 22, वजीरपुर 3, पीलोदा, श्यारौली, बाढ़ बिचला में एक-एक व नादौती में दो कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। विधायक रामकेश मीना की दूसरी कोरोना की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना वार्ड प्रभारी डॉ. मोहम्मद अकरम खान ने बताया कि अब तक गंगापुर में 505 केस कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं लेकिन सुखद बात यह है कि इनमें से अधिकांश रिकवर हो चुके हैं, फिलहाल 35 होम आइसोलेशन में उपचार ले रहे हैे। जबकि गंगापुर सिटी में अब तक 12 जनों ने कोरोना से दम भी तोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क पहनना ही इस महामारी से बचने का एक मात्र उपचार है। इससे ही कोरोना को हराया जा सकता है।

35 का होम आइसोलेशन में उपचार, अब तक 12 मरीजों ने दम तोड़ा
चूलीगेट निवासी एक 35 वर्षीय युवक, महूकला निवासी एक 60 वर्षीय वृद्ध, हाड़ाैत्या कॉलोनी निवासी एक 46 वर्षीय महिला, गंगापुर श्रीनिवास मिल निवासी 35 वर्षीय युवक व 35 वर्षीय महिला, आदर्शनगर निवासी 38 वर्षीय युवक, सालोदा निवासी एक 63 वर्षीय वृद्ध व सालोदा निवासी 62 वर्षीय महिला, गुर्जर बड़ाैदा निवासी 32 वर्षीय महिला, कैलाश टॉकीज के पास निवासी एक 38 वर्षीय युवक, दशहरा मैदान निवासी 52 वर्षीय अधेड़ महिला, नहर रोड निवासी 22 वर्षीय युवक ईदगाह रोड निवासी एक 64 वर्षीय वृद्ध महिला, नहर रोड़ निवासी एक 25 वर्षीय युवक, सदर थाना निवासी एक 44 वर्षीय महिला, मदीना मस्जिद निवासी 35 वर्षीय युवक, संजय कॉलोनी निवासी एक 59 वर्षीय वृद्ध महिला संजय कॉलोनी निवासी 37 वर्षीय युवक, दोना पत्तल वाली गली निवासी 32 वर्षीय एक युवक, शिवपुरी बी निवासी एक 45 वर्षीय युवक, पुरानी अनाज मंडी निवासी 62 वर्षीय एक वृद्ध, पुरानी अनाज मंडी निवासी एक 35 वर्षीय युवक, कोरोना पॉजिटिव आए हैं।

बुखार व खांसी की शिकायत
इसी प्रकार वजीरपुर निवासी एक 22 वर्षीय युवक, एक 38 वर्षीय युवक व श्यारौली निवासी एक 35 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। नादौती निवासी 6 वर्षीय बालक व 48 वर्षीय एक महिला तथा बाढ़ बिचला निवासी 49 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हंै। इन पीड़िताें को बुखार व खांसी की शिकायत थी।

सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी
ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. बिजेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि सर्दी का मौसम है, ऐसे समय में सावधानी बरते। मुख्यमंत्री व कलेक्टर के निर्देश पर गंगापुर उपखण्ड में आमजन को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए जागरुक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क अवश्य लगाएं।

विधायक की दूसरी जांच नेगेटिव
विधायक रामकेश मीना की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। ब्लाक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि विधायक रामकेश मीना की दूसरी कोरोना की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। अब उनका स्वास्थ्य पूर्णरूप से सही है। विधायक रामकेश मीना जल्दी गंगापुर सिटी आएंगे। विधायक मीना की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है।

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