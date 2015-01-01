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धनतेरस:बाजारों में दीपोत्सव की रौनक, दीपावली तक 50 करोड़ की बिक्री की उम्मीद

गंगापुर सिटी3 घंटे पहले
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  • कोरोना की मार झेल चुके बाजारों में ग्राहकों की भीड़ से व्यापारियों में उत्साह, सजावट से बाजार हुए गुलजार

बाजारों में दीपोत्सव की रौनक छा गई है। धनतेरस पर व्यापारियों को इस बार अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद है। धनतेरस पर शहर में करीब 50 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस बार धनतेरस 13 नवंबर को मनाई जाएगी लेकिन कई लोगों ने 12 नवंबर को ही धनतेरस मना ली। ऐसे में धनतेरस की बिक्री 2 दिन तक होगी। दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों को सजा लिया है। धनतेरस के लिए ज्वैलरी व बर्तन विक्रेताओं ने भी तैयारी कर ली है।इसके अलावा ऑटोमोबाइल बाजार में बुकिंग हो गई है, जिसमें 12 नवंबर के बाद अब 13 नवंबर को डिलीवरी दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बुकिंग भी हो गई है। इसके अलावा रेडीमेड वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, शूज आदि की बिक्री भी अच्छी होगी।

ज्वैलर्स को भी अच्छी बिक्री की उम्मीदलंबे समय से मंदी की मार झेल रहे ज्वैलर्स तो अब सोने चांदी में तेजी, लेकिन इन सबके बावजूद ज्वैलर्स को इस दीपावली पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है। शहर में दर्जनों ज्वैलर्स की शॉप है, जहां सभी ज्वैलर्स अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाए है। सूत्रों की माने तो 5 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद है।रेडीमेड वस्त्रों का बाजार चमकारेडीमेड वस्त्रों की दीपावली पर सबसे अधिक बिक्री हो रही है। रेडीमेड का कारोबार करने वाले व्यापारियों का कहना है कि शहर में करीब एक दर्जन से अधिक शोरूम है। इसके अलावा इस वर्ष तो कई मॉल भी खुल गए हैं। शहर में करीब सैकड़ों दुकानों है। सभी में दीपावली पर्व पर अच्छी ग्राहकी को लेकर उत्साह है। करीब एक करोड़ रुपए के कारोबार की इस दीपावली को सभी को उम्मीद है।

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