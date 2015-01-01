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बैठक में समस्याओं के निराकरण की मांग:जलदाय विभाग के कर्मचारियों की बैठक में समस्याओं के निराकरण की मांग

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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श्रम कल्याण केन्द्र पर जलदाय विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया।प्रांतीय नल मजदूर फेडरेशन के जिलाध्यक्ष रामबाबू शर्मा ने बताया कि बैठक में 11 नवंबर को होने वाली अधीक्षण अभियंता के साथ बैठक पर चर्चा की गई और कर्मचारियों को 2800 ग्रेड पे, विभागीय डीपीसी, गलत वेतन निर्धारण, मुख्य पंप हाउस गंगापुर व बामनवास की मरम्मत और शौचालय की व्यवस्था आदि समस्याओं के समाधान की मांग की गई।

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