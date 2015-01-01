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भास्कर स्टिंग ऑपरेशन - अवैध वसूली का मामला:डीटीओ कार्यालय का वाहन चालक रुपए लेते कैमरे में कैद

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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  • ट्रैक्टर मालिकों से अवैध वसूली का मामला, परिवहन विभाग में चल रहा ‘खेल’ उजागर

सवाई माधोपुर जिला परिवहन विभाग में लेनदेन का गौरखधंधा चरम पर है। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद ट्रैक्टर मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है। यह गौरखधंधा डीटीओ ऑफिस में किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया।विश्वस्त सूत्रों के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश पर 468 ट्रैक्टर जिला परिवहन विभाग द्वारा कागजी खानापूर्ति के बाद छोड़े जाने हैं। ये वाहन पुलिस एवं परिवहन विभाग की कार्रवाई में अवैध रूप से बजरी एवं पत्थर भर कर जाते हुए पकड़े गए थे। न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार ट्रैक्टरों को छोड़े जाने पर कोई शुल्क भी नहीं लिया जाना है। इसके बावजूद जिला परिवहन कार्यालय में सक्रिय बाहरी आदमी एवं कुछ कर्मचारी मिलकर इन ट्रैक्टर मालिकों से अवैध वसूली करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं।न एजेंट, न कार्मिक फिर भी दलालीजिला परिवहन कार्यालय में कुछ बाहरी लोगों द्वारा दलाली करने की शिकायत कुछ लोगों द्वारा दैनिक भास्कर के जयपुर कार्यालय में की गई थी। इसके बाद इस कार्यालय में इस सच्चाई का पता लगाने के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम ने शुक्रवार को दिनभर वहां की गतिविधियों पर निगरानी रखी। इस दौरान वहां स्टिंग करने वाली टीम के एक कैमरे में रामनिवास नामक बाहरी व्यक्ति विभाग के एक कर्मचारी के साथ मिल कर ट्रैक्टरों को छुड़वाने की एवज में पैसों का लेन देन करता हुआ कैद हो गया। यह व्यक्ति ना ही कोई एजेंट है और ना ही विभाग का कर्मचारी है। रामनिवास के बारे में पड़ताल करने पर पता चला कि यह आदमी अधिकारी की तरह परिवहन विभाग की सरकारी गाड़ियों को उपयोग करता है। शुक्रवार अपरान्ह उक्त व्यक्ति जिला परिवहन विभाग परिसर में डीटीओ के चालक देवीसिंह नामक को बुलाकर शौचालय की तरफ ले जाता है। रामनिवास नामक व्यक्ति कुछ लोगों की तरफ इशारा कर देवीसिंह से कहता है कि इनके दो ट्रैक्टर हैं, फाइल अंदर है, मेडम के पास पहुंच चुकी है।

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