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गुर्जर आंदोलन का असर:गुर्जर आंदोलन के कारण कई ट्रेनें रद्द होने से रेलवे ने पांच दिन में 627 टिकटों के लौटाए 1.30 लाख रुपए

गंगापुर सिटी5 घंटे पहले
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  • त्योहारी सीजन के कारण बढ़ी यात्रियों को परेशानी, निजी वाहनों या बसों में यात्रा करने को मजबूर

गुर्जरों के आंदोलन के चलते गंगापुर आरक्षण कक्ष से पिछले 5 दिन में 627 यात्रियों ने टिकट रद्द करवाए हैं। करीब 1 लाख 30, हजार से अधिक रुपए लौटाए हैं जबकि कोटा में करीब 3500 यात्रियों ने टिकट रद्द करवाए हैं। टिकट रद्द होने से रिफंड के रुप में रेलवे ने यात्रियों को 10 लाख से अधिक रुपए लौटाए हैं।यह टिकट गंगापुर से दिल्ली, कोटा, मुजफ्फरपुर और कोटा होकर गुजरने वाली ट्रेनों की विभिन्न श्रेणियों में बुक थे। रेलवे की ओर से ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को पूरा किराया लौटाना पड़ा।सबसे ज्यादा टिकट कोटा-निजामुद्दीन जनशताब्दी के रद्द हुए। इस ट्रेन में रोजाना करीब दो हजार यात्री सफर करते हैं। करीब इतने ही यात्री जनशताब्दी से कोटा पहुंचते भी हैं। इसके अलावा अवध एक्सप्रेस पश्चिम एक्सप्रेस मेवाड़ एक्सप्रेस इंटरसिटी आदि व उत्तर प्रदेश की और जाने वाली ट्रेनों के टिकट रद्द हुए। अगर जल्द ही गुर्जरों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा।त्योहारी सीजन में ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोग निजी वाहनों या बसों में यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं, या मार्ग परिवर्तित होकर चलने वाली ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। ऐसे में यात्रियों का समय और धन अधिक खर्च हो रहा है। ट्रेनें रद्द होने से कई यात्रियों को अपने निर्धारित कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं।ट्रेनें रद्द होने से स्टेशन की रौनक भी घट गई है। पिछले दिनों ट्रेनों की संख्या बढ़ने से स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होने लगा था। लेकिन ट्रेनें रद्द होने या परिवर्तित मार्ग के चलते के कारण स्टेशन पर वापस कोरोना वाली स्थिति नजर आने लगी है। प्लेटफार्म पहले की तरह लगभग सुनसन नजर आने लगे हैं।गुर्जर आंदोलन के चलते शुक्रवार को भी कोटा से निजामुद्दीन जाने वाली और निजामुद्दीन से कोटा आने वाली जनशताब्दी ट्रेन रद्द रहेगी। इस ट्रेन को लगातार रद्द किए जाने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है।

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