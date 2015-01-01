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निर्देश:गंगापुर सिटी : दीपावली पर सभी वार्डों में होगी सफाई

गंगापुर सिटी5 घंटे पहले
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  • एसडीएम ने बैठक लेकर आयुक्त व नप अधिकारियों को दिए निर्देश, सभी वार्डों में दिन में दो बार कचरा उठाया जाएगा

दीपावली के त्योहार को देखते हुए नगर परिषद क्षेत्र गंगापुर में सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण एवं रोड लाइट के संबंध में गुरुवार को एसडीएम अनिल चौधरी ने आयुक्त सहित नप अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त नगर परिषद को त्योहार को देखते हुए शहर में विशेष सफाई के लिए अभियान चलाने तथा आगामी सप्ताह, सफाई सप्ताह के रूप में चलाकर नगर परिषद क्षेत्र में सफाई करवाए जाने के निर्देश एसडीएम ने दिए। विशेष सफाई व्यवस्था के लिए हर दस वार्डों पर एक प्रभारी अधिकारी नगर परिषद की ओर से नियुक्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि उक्त प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी उन सभी वार्डों मे सफाई करवाने के संबंध में रहेगी। शहर मे ऐसे स्थान जहां कचरा अधिक मात्रा में एकत्रित होता है, उन जगहों पर दिन में दो बार कचरा उठवाया जाए। शहर के प्रमुख मार्ग को पूरी साफ करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एलएंडटी कंपनी द्वारा द्वारा किए जा रहे सीवरेज कार्य के दौरान बनाए गए कई स्थानों पर मेनहॉल के सड़क की ऊंचाई से अधिक ऊंचे होने के कारण दुर्घटना की संभावना रहती है। ऐसे मेनहॉल को चिन्हित कर तत्काल उन्हें सही करवाया जाए। आयुक्त ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरूस्त कराने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और आगे अभियान चलाकर सफाई में ओर अधिक सुधार किया जाएगा।वार्डों में सफाई से संबंधित शिकायत के संबंध में संबंधित जमादार एवं प्रभारी से संपर्क किया जाता है। आयुक्त ने आमजन से भी अपील की कि वे मुख्य सड़कों या आम रास्तों, खाली प्लाट में या अन्य स्थानों पर कचरा नहीं डाले, कचरा डालने के लिए डस्टबिन का उपयोग करें। साथ ही घरों, दुकानों से निकलने वाले कचरे को ऑटो टिपरी या नप द्वारा रखवाए गए कचरा पात्रों में ही डाले, कचरा पात्र से बाहर कचरा नहीं फेंके।नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि गंगापुर नप क्षेत्र के वार्ड 1 से 5 के लिए जमादार रामावतार व प्रभारी राजेश मीणा, वार्ड 6 से 10 के लिए जमादार पूरण व प्रभारी इस्माइल खान, वार्ड 11 से 15 के लिए जमादार पप्पू एवं प्रभारी अशोक वर्मा, वार्ड 16 से 20 के लिए जमादार विकास एवं प्रभारी राहुलसिंह गुर्जर, वार्ड 21 से 25 के लिए जमादार बिरजू एवं प्रभारी जुगलकिशोर शर्मा, वार्ड 26 से 30 के लिए जमादार विष्णु एवं प्रभारी लालराम वर्मा, वार्ड 31 से 35 के लिए जमादार नंदू एवं प्रभारी इकराम खान, वार्ड 36 से 40 के लिए जमादार होलू एवं प्रभारी बृजलाल माली, वार्ड 41 से 45 के लिए जमादार कैलाश एवं प्रभारी मनमोहन दुबे एवं शहर की मुख्य सड़क की सफाई के लिए सफाई इंचार्ज रामरूप मीणा, कमलेश, प्रभारी सुरेश चंद महावर को नियुक्त किया गया है।एसडीएम ने आयुक्त के साथ शहर में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा एसडीएम अनिल चौधरी ने दोपहर 3:30 बजे नप आयुक्त के अलावा नगर परिषद के सफाई निरीक्षक एवं अन्य कार्मिकों के साथ शहर का दौरा किया। एसडीएम चौधरी ने परशुराम छात्रावास से हीरालाल के तिवारे तक नाला एवं सड़क सफाई करवाकर कचरे का निस्तारण एवं अबूबकर मस्जिद के पास भरे हुए गंदे पानी की निकासी करवाने, भौमियाजी का बाग, डॉ. महरवाल के पास, जिलेदार के पास, कैलाश टाॅकिज, मुख्य पोस्ट आफिस के पास, अंबेडकर धर्मशाला, कैरिज पुलिया के पास से समय पर कचरा उठवाने एवं आवश्यकतानुसार कचरा पात्र रखवाने के निर्देश आयुक्त को दिए।बैठक में जलदाय कर्मियोंकी समस्या पर चर्चागंगापुर सिटी| श्रम कल्याण केन्द्र पर जलदाय विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया।प्रांतीय नल मजदूर फेडरेशन के जिलाध्यक्ष रामबाबू शर्मा ने बताया कि बैठक में 11 नवंबर को होने वाली अधीक्षण अभियंता के साथ बैठक पर चर्चा की गई और कर्मचारियों को 2800 ग्रेड पे, विभागीय डीपीसी, गलत वेतन निर्धारण, मुख्य पंप हाउस गंगापुर व बामनवास की मरम्मत और शौचालय की व्यवस्था आदि समस्याओं के समाधान की मांग की गई।

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