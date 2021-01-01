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निजीकरण का विरोध:निजीकरण के खिलाफ केंद्र के साथ लड़ाई लड़ना जरूरी

गंगापुर सिटी5 घंटे पहले
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वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जोनल कार्यकारी अध्यक्ष सीएम उपाध्याय एवं मंडल सचिव अब्दुल खालिक का रविवार शाम को अवध एक्सप्रेस से गंगापुर सिटी रेलवे उतरने के बाद उनका स्थानीय संघ के कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया।इस दौरान दोनों नेताओं को ढोल नगाड़ों के साथ स्थानीय संघ कार्यालय में ले जाया गया। इस मौके पर वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे के जोनल अध्यक्ष सीएम उपाध्याय ने कहा कि अब सरकार कीमजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए बड़ा कदम उठाना ही होगा।इससे पहले मंडल सचिव अब्दुल खालिक ने कहा कि भारतीय रेल के सामने गंभीर चुनौती है, न्यू पेंशन स्कीम, रेल के निजीकरण और निगमीकरण पर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इसके अलावा श्रम कानूनों में बदलाव कर सरकार ट्रेड यूनियन और फेडरेशन को कमजोर करने की साजिश रच रही है। ऐसे में अब हमें देरी नही करनी चाहिए और भारतीय रेल को बचाने के साथ ही कर्मचारियों हितों की रक्षा के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इसे अंबानी अडानी रेल नहीं होने देंगे।उन्होंने निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का ऐलान करते हुए सरकार पर हमला किया और कहा कि भारतीय रेल को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है, हर साल चार सौ से पांच सौ रेल कर्मचारी शहादत देकर ट्रेन का संचालन करते है, इस रेल को बेचने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो न भारतीय रेल सुरक्षित रहेगी, न रेल कर्मचारी सुरक्षित होंगे और न ही रेल यात्रियों को सस्ती रेल सेवा उपलब्ध होगी।आज होगा जनशताब्दी एक्सप्रेस पर प्रदर्शन: संघ प्रवक्ता बीएस गुर्जर ने बताया कि निजीकरण के विरोध में स्थानीय मजदूर संघ की शाखाओं के द्वारा सोमवार को जनशताब्दी एक्सप्रेस पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर उप मंडल सचिव डीके शर्मा, सत्यनारायण सिंह, शाखा अध्यक्ष समय सिंह, आर डी मीणा,जीएल मीणा, शाखा सचिव आमीन गद्दी, पीसी मीणा, बीएस चौहान, मनोज मीणा, चेतराम मीणा, राकेश भाई, आराम सिंह, श्री निवास मीणा, महेश सैन, घनश्याम मीणा, दिलीप गुर्जर, अमित गुर्जर, राकेश,बलराम, दीवान सिंह, राम चरण, धर्म सिंह, प्रदीप तिवारी, राम गोपाल वर्मा, अमर सिंह मीणा सहित सैकड़ों रेल कर्मचारी मौजूद थे।

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