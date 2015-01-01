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ट्रेने आज भी रद‌्द:जनशताब्दी और नंदा देवी ट्रेन आज भी रद‌्द

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते सवाईमाधोपुर और भरतपुर के बीच रेल संचालन 7वें दिन भी पूरी तरह ठप रहा। ट्रैक जाम होने से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा तथा कइयों को परिवर्तित मार्ग से चलाना पड़ा।वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि गुर्जर आंदोलन के कारण रविवार को भी कोटा से निजामुद्दीन आने-जाने वाली जनशताब्दी (02059-60) ट्रेन, कोटा से देहरादून के बीच चलने वाली नंदादेवी (02401-02) ट्रेन भी दोनों ओर से रद्द रहेगी। साथ ही कोटा-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा (09803) ट्रेन भी निरस्त रहेगी। इसके अलावा रविवार को निजामुद्दीन-मडगांव (02414) मथुरा, झांसी, बीना, संत हिरदाराम नगर एवं नागदा, निजामुद्दीन-अहमदाबाद (02918) रेवाड़ी, जयपुर, सवाई माधोपुर एवं नागदा, अमृतसर-बांद्रा डीलक्स (02926) नागदा, संत हिरदारामनगर, बीना, जांझी एवं मथुरा तथा गोरखपुर-बांद्रा अवध एक्सप्रेस (09038) भरतपुर, बांदीकुई, जयपुर और सवाई माधोपुर होकर चलेगी।

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