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केशव मिल्क प्रोडेक्ट:केशव मिल्क प्रोडेक्ट ने नमकीन की 6 से अधिक वैरायटी बाजार में उतारी

गंगापुर सिटी5 घंटे पहले
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वजीरपुर स्थित केशव मिल्क प्रोडेक्ट की ओर से 6 से अधिक वैरायटी की नमकीन बाजार में उतारी है। खीर मोहन के क्षेत्र में पैठ जमा चुकी केशव डेयरी का नमकीन उत्पाद भी लोगों के स्वाद लग चुका है। केशव मिल्क प्रोडेक्ट के निदेशक रमेशचंद गर्ग ने बताया कि लोकल ब्रांड को नेशनल बनाने की तर्ज पर नमकीन का प्रोडेक्ट शुरू किया गया है। शुद्ध तेल से निर्मित नमकीन की आधे दर्जन से अधिक किस्में तैयारी की गई है। गंगापुर के अलावा सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली, हिंडौन सिटी, भरतपुर, मथुरा, अलवर आदि शहरों में सप्लाई शुरू की गई है। संयुक्त निदेशक केशव गर्ग ने बताया कि नमकीन की फ्रेंचाइजी भी शुरू की गई है, इससे व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। केशव मिल्क प्रोडेक्ट की ओर से इस दीपावली पर नमकीन में भुजिया, मिक्चर, आलू भुजिया, सेव, लोंग सेव आदि तैयार कराए गए हैं। नमकीन बनाने के लिए बीकानेर सहित राज्य के कई जगह से प्रसिद्ध निर्माताओं को यहां बुलाया गया है। दीपावली पर ग्राहकों व दुकानदारों को नमकीन पर स्पेशल ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इस दीपावली पर केशव प्रोडेक्ट के खीरमोहन, नमकीन, रसगुल्ले, कचौड़ी, मिश्री मावा भी लोगों को उपलब्ध होंगे। खीर मोहन पहली बार लोगों को डिब्बा बंद क्वालिटी में मिलेगा। इसे कई दिन तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। इससे खीर मोहन को राज्य के अलावा देश के दूरस्थ हिस्सों में भी लोग गिफ्ट के रूप में दे सकेंगे।

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