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किसानों में भारी उत्साह:मैसी ट्रैक्टरों की दीपावली बोनस योजना को लेकर किसानों में भारी उत्साह

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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मैसी फर्ग्युसन ट्रैक्टर के सवाई माधोपुर व करौली जिले के वितरक गहलोत ट्रैक्टर्स प्रा. लि. गंगापुर सिटी एवं ट्रैक्टर निर्माता कंपनी टैफे की और से किसानों को दीपावली के उपलक्ष्य में चल रही स्कीम किसानों को बहुत पसंद आ रही है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों ने धनतेरस व दीपावली के लिए अभी से अपने ट्रैक्टरों की बुकिंग करा ली है। गहलोत ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड के निदेशक सीएल सैनी के अनुसार के अनुसार कोविड-19 के कारण चेन्नई से आने वाले ट्रैक्टरों में काफी विलंब हो रहा है। अत: दीपावली पर किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आज ही अपने ट्रैक्टर की बुकिंग सुनिश्चित करा लेवें। कंपनी जनरल मैनेजर महेश सैनी के अनुसार मैसी 1035 सुपर प्लस (टनर मॉडल) ट्रैक्टर की कीमत 5,25,925, मैसी 241.डीआई पीडी ट्रैक्टर की कीमत 5,99,999 एवं मैसी 5118 ट्रैक्टर की कीमत 2,85,985 रखी गई है। इस स्कीम में किसानों को कम से कम 60,000 से 80,000 रुपए का फायदा हो रहा है।कंपनी के बौंली स्थित शोरूम सुमन एंटरप्राइजेज पर शुक्रवार को कई किसानों को नए ट्रैक्टर की डिलीवरी दी गई तथा कई किसानों ने धनतेरस के लिए अपने ट्रैक्टरों की बुकिंग करा ली। नए ट्रैक्टर पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे। सुमन एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर प्रहलाद सैनी ने बताया कि यह स्कीम केवल दीपावली तक रहेगी। इस मौके पर सभी फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधी एवं किसान मौजूद थे। कंपनी के शोरूम रविवार को भी खुले रहेंगे।नांगललाट में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मानटोडाभीम ग्रामीण| क्षेत्र के गांव नांगललाट में पूर्व जिला परिषद सदस्य शिवचरण ठेकेदार के आवास पर शनिवार को तहसील क्षेत्र सहित दौसा जिले क्षेत्र के नव निर्वाचित सरपंच जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी नवनिर्वाचित सरपंचों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। आयोजनकर्ता पूर्व जिला परिषद सदस्य शिवचरण ठेकेदार ने बताया कि नवनिर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी-अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। स्वागत सम्मान समारोह में बैजूपाडा ग्राम पंचायत सरपंच बीना देवी को ग्राम पंचायत के समस्त कोरम सहित निर्विरोध सरपंच चुना गया था। सरपंच का माला व शाल ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया गया। नांगलशेरपुर सरपंच राकेश मीना, झाडीसा सरपंच मनेंद्र सिंह, खेड़ी सरपंच लखनलाल मीना, रिंकू मीना मातासूला,शेखपुरा सरपंच संगीत महावर, नांगल लाट सरपंच सोमोती देवी, खोहरा सरपंच परोदेवी, पाड़ला सरपंच निशा देवी, समाजसेवी राजेन्द्रसिंह रजावत पाड़ला, भंडारी सरपंच मुकेश मीना, उरदेंन सरपंच विमला देवी,पूर्व सरपंच जसराम मीना, मंडेरु सरपंच रोबिनसिंह, सांकरवाड़ा सरपंच अंगूरी सहारिया व उपसरपंच सादिका बानों, पूर्व सरपंच बाबूलाल मीना सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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