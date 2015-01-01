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मुख्यमंत्री को पत्र:पांचना का पानी खुलवाने के लिए विधायक ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

गंगापुर सिटी3 घंटे पहले
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पिछले करीब 14 वर्षों से चली आ रही पांचना बांध से कमाण्ड एरिया के नहरों में पानी खोलने की मांग को लेकर विधायक रामकेश मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को पत्र लिखा है । मीना ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि पांचना बांध अपनी पूरी क्षमता 2150 एमसीएफटी लबालब भरा हुआ है। बांध क्षेत्र के किसानों द्वारा की गई लिफ्ट की मांग भी सरकार द्वारा पूरी की जा चुकी है जिससे बांध क्षेत्र के सभी किसानों को पानी मिल सकेगा। पांचना बांध वर्ष 2006 से बन्द पड़ा हुआ है। जल वितरण कमेटी के अध्यक्ष संभागीाय आयुक्त द्वारा अभी तक भी कमेटी की मीटिंग नही बुलाई गई है जबकि बांध क्षेत्र और कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को पानी की बहुत जल्द आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि संभागीाय आयुक्त भरतपुर एवं जिला कलेक्टर करौली सवाई माधोपुर को निर्देश दे ताकि किसानों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। वर्ष 2006 से ही बांध कुछ स्वार्थी नेताओं के षडयंत्र के कारण बन्द पड़ा हुआ है और सरकारों द्वारा समुचित ध्यान नही देने के कारण पिछले 14 वर्षों से कमाण्ड क्षेत्र के किसान अपने हक से वंचित हैं। विधायक ने मुख्यमंत्री से पांचना बांध के मुद्दे को जल्द से जल्द अपने स्तर पर व्यक्तिगत ध्यान देकर सुलझाने की अपील की जिससे सभी किसानों को लाभ मिल सके।

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