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लोको पायलट की कार्यशाला:कोहरे में ट्रेनों का संचालन सुरक्षित गति से करें, लोको पायलट की कार्यशाला

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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गंगापुर रेलवे लॉबी में शुक्रवार को लोको पायलट की कोहरे को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान सीएलआई एनके पाठक और सीएलआईओ ओपी कौशिक ने लोको पायलट में सहायक लोको पायलट को आगामी दिनों में कोहरे के मौसम में सुरक्षित रेल परिचालन के लिए नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोको पायलटों को पूर्व ब्लाक पद्धति वाले रेलखंड पर कोहरा होने पर अधिकतम 30 किमी प्रति घंटा की गति से गाडिय़ों का संचालन करें और कोहरा अधिक होने पर सुरक्षित गति सीमा के भीतर गाडिय़ों का संचालन किया जाए। उन्होंने बताया कि स्वचालित रेलखंड मथुरा नई दिल्ली में कोहरा होने पर अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाडिय़ों का संचालन किया जाए। गाड़ियाें का संचालन करते वक्त लोको पायलट सिग्नलों का विशेष ध्यान रखें। इस कार्यशाला में 95 लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने भाग लिया।

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