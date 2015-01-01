पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नहीं रुक रहे ओवरलोड वाहन:रेलवे कॉलोनी में नहीं रुक रहे ओवरलोड वाहन

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

रेलवे कॉलोनी में इन दिनों ओवरलोड वाहनों का संचालन नहीं थम रहा है। जीप, ट्रैक्टर-ट्रॉली, बसें आदि रेलवे कॉलोनी में तेज रफ्तार से दौड़ते हैं जिससे कॉलोनी के लोगों को दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। रेलवे कॉलोनी के लोगों ने बताया कि इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते जीप चालक सहित अन्य वाहन संचालकों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि जीप चालक सपोटरा के लिए जीप में सवारियां भर कर यहां रेलवे कॉलोनी से निकलते हैं। जीप इस कदर ओवरलोड रहती हैं कि कभी भी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें