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हादसा:सेवा में पिकअप पलटी, पांच जने घायल

गंगापुर सिटी3 घंटे पहले
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कोटा से हिण्डौन की ओर जा रही एक पिकअप सेवा गांव के पास पलट जाने से उसमें बैठे पांच जने घायल हो गए। सूचना मिलने पर 108 एबुलेंस ने उन्हें गंगापुर के सामान्य चिकित्सालय में पहुंचाया।हिण्डौन निवासी घायल माया जाटव व गोलू ने बताया कि वह पिकअप से कोटा से हिण्डौन जा रहे थे। सेवा गांव के पास बुधवार रात को पिकअप पलट गई। इससे उसमें सवार अंकित (6), सुमरन, अंजना जाटव, माया जाटव व प्रकाश आदि घायल हो गए।इनमें से प्रकाश जाटव (25) की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया।

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