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दीपोत्सव:प्रजापत समाज ने मनाया दीपोत्सव

गंगापुर सिटी3 घंटे पहले
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प्रजापत समाज के द्वारा गुरुवार को कचहरी सर्किल पर दीपोत्सव पर्व मनाया गया।प्रजापत समाज के दर्जनों लोग पंचायत समिति के सामने कचहरी सर्किल पर एकत्रित हुए। इस दौरान सभी ने दीपक जलाकर दीपोत्सव का पर्व मनाया। इस मौके पर मुकेश कुमावत एडवोकेट, रक्तदान कल्याण समिति के सुनील प्रजापति, भरतलाल, केदार सेकेट्री, विजय ठेकेदार, रमेश अध्यापक, बृजमोहन प्रजापति, मुकेश प्रजापति, जितेंद्र प्रजापति, पवन प्रजापति, रवि अध्यापक, सुमित प्रजापति, लहरी प्रजापति, पिंकी प्रजापति, पारुल प्रजापति, गौरंती देवी, पपाया पटेल, भागचंद प्रजापति, कमलेश प्रजापति, निर्मल प्रजापति, सोनू प्रजापति मौजूद थे।खरीदारों की रही भीड़मलारना डूंगर| बाजार में गुरुवार को धनतेरस पर खरीदारी करने वालों की भीड़ लगी रही। आसपास के गांव के लोगों का बाजार में खरीदारी करने के लिए आना शुरू हो गया। कोई आभूषण तो कोई मिट्टी के बर्तन तो कोई मिठाई खरीदते नजर आये।

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