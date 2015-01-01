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प्रतियोगिता:रेनू बनी मिसेज करवा, रानू रहीं रनरअप महिलाओं ने ली मास्क लगाने की शपथ

गंगापुर सिटी3 घंटे पहले
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गंगापुर सिटी | दैनिक भास्कर व राघव बिग बाजार की ओर से हुई मिसेज करवा चौथ प्रतियोगिता में चुनी गई मिसेज करवा व रनरअप के साथ अतिथि।

महिलाओं की प्रतिभा को आगे लाने के लिए यहां नहर रोड स्थित राघव बिग बाजार व दैनिक भास्कर के तत्वावधान में हुई ऑनलाइन (वर्चुअल) करवा चौथ प्रतियोगिता में गंगापुर सिटी निवासी रेनू गुप्ता मिसेज करवा चुनी गई। रनरअप का खिताब रानू शर्मा के नाम रहा। तृतीय स्थान पर प्रीति सोनी रही।

10 महिलाओं को बेस्ट करवा का खिताब व एक दर्जन से अधिक महिलाओं को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। यहां बिग बाजार परिसर में सोशल डिस्टेंस के साथ हुए कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने महिलाओं को कोविड-19 से बचाव के तरीकों से अवगत कराया। जन-जागरूकता अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प कराया। उन्होंने सामाजिक सरोकारों के तहत राघव बिग बाजार व दैनिक भास्कर की पहल की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं से बच्चों को संस्कारित बनाने की अपील की। कार्यक्रम संयोजिका मोनिका जैन, व्याख्याता पूनम गुप्ता, सुनीता गुप्ता, रेखा गुप्ता, शोभा ने प्रथम विजेता सहित रनरअप को मिसेज करवा का ताज पहनाया। दुपट्टा प्रदान किया। वहीं एएसपी शर्मा, विष्णु कैमिकल्स के निदेशक नरेन्द्र चतुर्वेदी, बिग बाजार के निदेशक सुरेश अग्रवाल, प्राचार्य सीके सिंघल, समाजसेवी घनश्याम दास गुप्ता, प्रोडक्शन हैड प्रतुल्य ने संयुक्त रूप से सभी को उपहार देकर सम्मानित किया।

आरोग्यम डायगोनिस्टक होम कलेक्शन के निदेशक विवेक सिंघल की ओर से तीनों विजेताओं के अलावा सभी प्रतियोगियों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप के कूपन दिए गए। वीसीआई की ओर से तीनों विजेताओं को होम केयर प्रोडेक्ट की किट उपहार में दी गई। इस मौके पर वीसीआई के निदेशक चतुर्वेदी ने कहा कि सामाजिक सरोकारों में भास्कर अव्वल है। प्रतिभाओं को आगे लाने का बिग बाजार व भास्कर ने बेहतर प्रयास किया हैं। कार्यक्रम के प्रभावी निर्देशन से प्रभावित हुई महिलाओं ने कार्यक्रम संयोजिका मोनिका का मंच से नागरिक अभिनंदन किया।प्रतिवेदन सीके सिंघल ने प्रस्तुत किया।

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