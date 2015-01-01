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बसों का संचालन फिर शुरू:चार दिन से बंद रोडवेज बसों का संचालन फिर शुरू

गंगापुर सिटी2 घंटे पहले
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गुर्जर आंदोलन के चलते रोडवेज बसों का संचालन 4 दिन से बंद था, जोगुरुवार से फिर शुरू हो गया।गुरुवार सुबह से रोडवेज प्रशासन ने रोडवेज बसों का विभिन्न मार्गों पर संचालन शुरू कर दिया। इसके चलते विभिन्न स्थानों पर अपने गंतव्य को जाने वाले यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हुई। रोडवेज बस स्टैंड के स्थानीय प्रभारी ने बताया कि आंदोलन को देखते हुए हिंडौन सिटी सहित इस मार्ग से जयपुर, अलवर, बयाना, भरतपुर, दिल्ली मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन रोक दिया गया था। आंदोलन को देखते हुए रोडवेज ने बसों का संचालन रोक दिया था। गुरुवार को सुबह रोडवेज ने बसों का संचालन फिर से शुरू कर दिया और बसों का संचालन शुरु होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। रोडवेज ने हिंडौन सिटी, गंगापुर से करौली, गंगापुर से जयपुर मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया है।

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