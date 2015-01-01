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आरक्षण रद‌्द करवाने वाले लोगों की रही भीड़:रेलवे स्टेशन पर पसरा सन्नाटा, आरक्षण रद‌्द करवाने वाले लोगों की रही भीड़

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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गुर्जर आंदोलन के कारण देश के प्रमुख दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग के अवरुद्ध होने से शनिवार को 7वें दिन रेल सेवाएं और अस्त व्यस्त हो गई। यात्रियों और लोगों के आवागमन से हर समय आबाद रहने वाला गंगापुर का रेलवे स्टेशन और बजरिया इन दिनों गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण सूनी नजर आ रही है। गाड़ियां का मार्ग बदलने और ट्रेनों के रद्द होने के कारण अब यहां नाममात्र एक ही ट्रेन का संचालन हुआ और स्टेशन पर दिन में सन्नाटा पसरा हुआ है।गौरतलब है कि दिल्ली मुंबई प्रमुख रेल मार्ग है और गंगापुर में दर्जनों एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का प्रतिदिन संचालन होता है। गुर्जर आरक्षण के चलते पीलूपुरा के पास गुर्जर समाज के लोगों ने दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर कब्जा कर लिया जिसके कारण ट्रेनों का संचालन ठप हो गया।रेलवे प्रशासन द्वारा आंदोलन के कारण कई ट्रेनों का मार्ग बदलकर संचालन किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ कई ट्रेनों का रद्द कर दिया। इसमें भरतपुर व गंगापुर से सवाई माधोपुर के बीच तो ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से ठप हो गया, ऐसे में एक समय स्टेशन यात्रियों कीऋ भीड़ से अटा रहता है।800 से अधिक यात्रियों ने कराया आरक्षण रद्ददूसरी तरफ अभी भी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण रद्द करवाने वाले लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। मुख्य आरक्षण परिवेक्षक देवीसिंह मीणा ने बताया कि अब तक 8 सौ से अधिक यात्रियों ने आरक्षण रद्द कराने से रेलवे ने उन्हें एक लाख 29 हजार रुपए रिफंड किए है। हालांकि इससे रेलवे को अब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। दूसरी तरफ यात्रियों की चहल-पहल नहीं होने के कारण बजरिया भी सूनी दिखाई देती है। वहीं ग्राहकी नहीं होने से दुकानदार ठाले बैठे रहते हैं।आरक्षण आंदोलन के कारण अब रोडवेज और प्राइवेट बस स्टैंड पर यात्रियों की अधिक आवक हो गई है। जयपुर, करौली व हिंडौन मार्ग चालू रहने से बसे ओवरलोड होकर चल रही है। वहीं अभी भी यात्रियों को डग्गेमार वाहनों में असुरक्षित यात्रा करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। यात्रियों को वाहनों की सुविधाएं मिलने से यात्रियों को काफी राहत महसूस की है।

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