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अतिक्रमण:महुकला पंचायत में अतिक्रमण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत महुकलां की पाक्षिक बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में कोरम ने निर्णय लिया की ग्राम पंचायत की नालियों व सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ ग्राम पंचायत द्वारा कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया।महुकलां चौराहे से केदार सरपंच के घर की ओर नालियों को अवरुद्ध कर रखा है और रोड पर अतिक्रमण कर रखा है जिससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कई बार ट्रैफिक जाम होने से राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस संबंध में ग्राम पंचायत महुकलां की कोरम ने मौका स्थिति का जायजा लिया साथ ही लोगों से समझाइश कर 3 दिन में अपने अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रेरित करते हुए चेतावनी दी गई कि यदि अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर अतिक्रमण को हटाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सरपंच लखनलाल माली, उप सरपंच ऋषिराज गुर्जर, वार्ड पंच अशोक सैनी, सुक्यालाल सैनी, सचिन सिनोरा, मुकेश, कुशदयाल, रामप्रसाद, पंचायत सहायक प्यार सिंह एवं ग्राम पंचायत के सभी वरिष्ठ लोग मौजूद थे।

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