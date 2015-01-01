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कायाकल्प:गंगापुर सिटी का कोतवाली थाना होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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  • 2 करोड़ 28 लाख की लागत से बन रहा तीन मंजिला भवन, निर्माण कार्य तेज

सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो आने वाले दिनों में कोतवाली थाने के दिन फिरेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस थाने का तीन मंजिला भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की वर्ष 2018-19 की बजट में घोषणा की गई थी। नए कोतवाली भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ 28 लाख 48 हजार रुपए स्वीकृत किए गए थे। बजट मिलने के बाद भवन निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। वर्ष 2021 मई तक भवन बनकर तैयार हो जाएगा। कोतवाली थाने का भवन काफी पुराना और यह आजादी से पहले 1942 में बनाया गया था। अब आए दिन भवन की दीवारों व छत से चूना गिरता रहता है। थाने का बरामदा भी क्षतिग्रस्त है और यहां से कई बार प्लास्टर गिर चुका और इससे खतरे का हमेशा अंदेशा रहता है। पूर्व में कई पुलिसकर्मी छत का चूना गिरने से बाल-बाल बच गए थे।अधिकांश पुलिसकर्मियों को नहीं मिल रही आवास सुविधाथाना परिसर में 24 आवास हैं और इसमें से 16 आवास पुराने और आठ नए हंै। थाने में अधिकांश कांस्टेबल को आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही जिससे उन्हें परेशानी झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। नया थाना भवन बनने के बाद ये समस्याएं हल हो सकेगी।बाहर रहने वाले आपातस्थिति में समय पर नहीं पहुंच पातेकिराए के मकान में रहने वाले पुलिसकर्मी आपात स्थिति में बुलाने पर थाने में समय पर नहीं पहुंच पाते हंै। पुलिसकर्मियों का कहना है कि देरी होने पर उन्हें अधिकारियों की डांट भी खाने को मिलती है। साथ में कई बार गैर हाजिरी भी लगा दी जाती है। आपातकालीन स्थिति में हालत और खराब हो जाती है।परिवादियों के बैठने के लिए स्वागत कक्ष बनेगानए भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नया थाना अत्याधुनिक व सुविधाओं से युक्त होगा। थाने में आने वाले परिवादियों के बैठने के लिए स्वागत कक्ष होगा। प्रथक महिला डेस्क बनेगी, जहां महिलाएं निसंकोच अपनी शिकायत बता पाएगी और जिनका त्वरित निस्तारण किया जाएगा।-अनिल मूंड, थाना प्रभारी, कोतवाली गंगापुर सिटी

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