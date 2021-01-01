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कार्य प्रगति पर:गंगापुर रेलवे लाइन पर ट्रायल सफल रहा

गंगापुर सिटी5 घंटे पहले
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  • गंगापुर स्टेशन से करौली फाटक तक दौड़ाई गिट्टियों भरी मालगाड़ी

दौसा-गंगापुर रेलवे लाइन के गंगापुर सेक्शन में गंगापुर रेलवे स्टेशन से करौली रेलवे फाटक तक रविवार को गिट्टियों से भरी मालगाड़ी दौड़ा कर रेलवे लाइन का ट्रायल किया गया, रेलवे सूत्रों के अनुसार ट्रायल सफल रहा है।रेलवे अधिकारियों ने बताया कि गिट्टियों से भरी एक मालगाड़ी को इंजन लगाकर नई बिछाई रेलवे लाइन पर चलाकर परीक्षण किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे व उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के संयुक्त तत्त्वावधान में गंगापुर-दौसा रेलवे लाइन का लिंकिंग कार्य काफी समय से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दो दशक से इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने का सपना मार्च 2021 तक पूरा हो सकेगा। संभावना है कि मार्च तक यह कार्य पूरा होने के बाद रेलवे के चीफ सेफ्टी कमिश्नर का मार्च माह में ही दौरा होने के बाद ही इस रेलवे लाइन को हरी झंडी मिल सकेगी। रेलवे सूत्रों ने बताया कि गंगापुर से डिडवाना तक काम पूरा होने के बाद पहले रेलवे पहले मेमो ट्रेन चलाएगा। रीको क्षेत्र से लेकर पिपलाई तक अधूरे रेलवे ट्रैक के निर्माण का कार्य भी इन दिनों तेजी से चल रहा है।दौसा से डिडवाना तक पहले हो चुका है परीक्षण: कई दशक से 92.67 किलोमीटर की दौसा-गंगापुर रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण का कार्य तेज गति चल रहा है। रेलवे ने दौसा से लालसोट के डिडवाना तक करीब 36 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पूर्व में इस पर इंजन दौड़ाकर परीक्षण कर लिया है। डिडवाना से गंगापुर तक की 57 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य अब तेजी से चल रहा है। परियोजना की लम्बाई 92.67 किमी: सूत्रों के अनुसार इस परियोजना की लम्बाई 92.67 किमी है। दौसा रेल परियोजना के अधिशासी अभियंता ने बताया कि दौसा से डिडवाना तक रेल खंड में दौसा के बाद बनियाना, नांगल-राजावताना, अरनिया कलां, सलेमपुर एवं डिडवाना स्टेशन स्थापित किए हैं। इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म शेड, भवन, शौचालय का काम, आवासीय क्वार्टर सड़क व अन्य यात्री सुविधाएं विकसित कर ली गई है। बाकी स्टेशनों पर कार्य भी जारी है।

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