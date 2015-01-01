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दो युवक दुर्घटना में घायल:करौली से जयपुर परीक्षा देने जा रहे दो युवक दुर्घटना में घायल

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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गंगापुर जयपुर सड़क मार्ग के हिंगोटिया रोड पर गुरुवार शाम 4 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में घायलों को राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां हालत गंभीर होने के कारण दोनों को जयपुर रैफर कर दिया।जानकारी के अनुसार करौली सर्किट हाउस निवासी विष्णुचंद मित्तल और यश चतुर्वेदी पुत्र बाबूलाल निवासी करौली दोनों करौली से जयपुर बाइक से पुलिस की परीक्षा देने जा रहे थे। इस दौरान हिंगोटिया रोड पर सामने से आ रहा एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

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