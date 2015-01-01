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पानी की बर्बादी:जगह जगह व्यर्थ हो रही पानी की बर्बादी

गंगापुर सिटी4 घंटे पहले
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शहर में इन दिनों अग्रसेन कॉलोनी, मनोरथ सिद्ध हनुमानजी मंदिर के सामने बत्तू हलवाई के पास, विजय पैलेस और आदर्श नगर सहित कई जगहों पर जलापूर्ति की लाइन क्षतिग्रस्त है। इन पाइप लाइनों से जलापूर्ति के दौरान प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ सड़क पर फैल जाता है। जहां लोग पानी को तरस रहे है और पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं वहीं पानी की व्यर्थ बर्बादी हो रही है।

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