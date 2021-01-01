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पिलाई पोलियो दवा:गुढ़ाचंद्रजी में नौनिहालों को पिलाई पोलियो दवा

गुढ़ाचंद्रजी7 घंटे पहले
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पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को गुढ़ाचंद्रजी ब्लॉक में जीरो से 5 वर्ष तक के सैकड़ों बालकों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ गुढ़ाचंद्रजी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जगराम मीणा ने बालक को दो बूंद दवा की पिलाकर किया। ब्लॉक में दर्जनों जगह जीरो से लेकर 5 वर्ष तक के बालकों को पोलियो खुराक पिलाई। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉक्टर जगराम मीणा ने बताया कि अभियान में रविवार को ब्लॉक में सैकड़ों लोगों को पोलियो खुराक पिलाई गई। गुढ़ाचंद्रजी कस्बे के बस स्टैंड पटवार घर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र सहित दर्जनों जगह पर पोलियो अभियान के तहत बालकों कोदवा पिलाई गई।

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