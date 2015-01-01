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नगर परिषद चुनाव:भाजपा के 18 पार्षद, फिर भी बोर्ड बनाना टेढ़ी खीर, कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय

हिन्डौन4 घंटे पहले
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नगर परिषद हिंडौन में 60 में से 18 पार्षद निर्वाचित होने के बाद भी भाजपा के लिए बोर्ड बनाने की राह आसान नजर नहीं आ रही है। क्योंकि इस चुनाव में 28 निर्दलीय जीतकर आए हैं और कांग्रेस ने अधिकतर निर्दलीयों को अपने पक्ष में कर लिया है। ऐसे में नगर परिषद के सभापति पद पर कांग्रेस उम्मीदवार बृजेश जाटव का निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है। इस पद के लिए भले ही भाजपा के हरभान सिंह एवं निर्दलीय तारा देवी ने भी नामांकन प्रस्तुत किया है, लेकिन जिस अनुसार कांग्रेस खेमे में निर्दलीयों की संख्या अधिक जुट चुकी है, उससे माना जा रहा है कि भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी की सभापति पद के लिए दावेदारी मात्र औपचारिकता है। भाजपा के पराजित उम्मीदवारों ने हार का कारण स्वयं की पार्टी के कई नेताओं को बताया है और इसकी शिकायत प्रदेशाध्यक्ष एवं भाजपा के चुनाव प्रभारी जीतेन्द्र गोठवाल से भी की है।इस बार कांग्रेस से अधिक संख्या में भाजपा उम्मीदवारों के जीतकर आने के बाद भी भाजपा नेता निर्दलीय पार्षदों के सहारे अपनी संख्या बढाने में सफल नहीं हो सके हैं। सभापति पद को लेकर भाजपा के नेता जिस निर्वाचित पार्षद पर अपना दांव खेल रहे थे, उसी निर्वाचित पार्षद की ओर से लगभग समर्पण कर दिए जाने से भाजपा के खेमे में निर्दलीय पार्षदों की संख्या नहीं बढ़ पाई। ऐसे में भाजपा के नगर परिषद क्षेत्र प्रभारी को कांग्रेस उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित होने से रोकने में भी बडी भागदौड़ करनी पड़ी है।नगर परिषद के सभापति पद के चुनाव से पूर्व पार्षद चुनाव में भी भाजपा नेताओं की आपसी टांग खिंचाई खूब सामने आई, जिसका खामियाजा कई वार्डों में भाजपा उम्मीदवारों को पराजय के रूप में उठाना पडा। भाजपा पराजित हुए भाजपा उम्मीदवारों का कहना रहा है कि उन्हें हराने में भाजपा के ही नेताओं की अहम भूमिका रही है। शहरवासियों का तो यहां तक कहना है कि भाजपा के स्थानीय नेता अगर ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करते भाजपा के निर्वाचित पार्षदों की संख्या 40 तक पहुंच सकती थी। पार्टी के पराजित उम्मीदवारों ने इस संबंध में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया एवं नगर परिषद क्षेत्र के चुनाव प्रभारी जितेन्द्र गोठवाल से शिकायत करते हुए पार्टी को कमजोर करने वाले पार्टी नेताओं को नामजद करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग की है। नगर परिषद चुनाव के भाजपा प्रभारी जितेन्द्र गोठवाल ने बताया कि पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई तो उसकीजांच कराकर दोषी पदाधिकारी अथवा कार्यकर्ता के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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