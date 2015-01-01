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घटनाओं में 5 घायल:अलग-अलग घटनाओं में 5 घायल, सभी अस्पताल में

हिन्डौन2 घंटे पहले
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अलग-अलग घटनाओं में 5 जने घायल हो गए, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर रामनरेश कुंभकार ने बताया कि कटकड़ का रघुवीर और अलीपुरा का श्यामवीर अगल-अलग घटना में घायल हो गए। झारेड़ा का रामरज व रोहित वाहन दुर्घटना में घायल होने पर राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। सिकरौदा जट्ट की साधना देवी एक घटना में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया है। रोज विभिन्न हादसों में घायल अस्पताल में ईलाज के लिए आ रहे हैं।

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