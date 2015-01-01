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करंट से किशोर की मौत:पानी की मोटर का तार लगाते करंट से किशोर की मौत

हिन्डौन4 घंटे पहले
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गांव में शनिवार सुबह एक घर का इकलौता चिराग बुझ गया। पानी की मोटर का तार लगाते समय करंट से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। परिजन करंट लगने के बाद उसे श्रीमहावीरजी के राजकीय अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक परिवार में अकेला बेटा था। चार बहनों में सबसे छोटा था। किशोर की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है।चांदनगांव निवासी सुनील गुर्जर (17) पुत्र चतरू शनिवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे पानी की मोटर चलाने के लिए बिजली सप्लाई में तार लगा रहा था। इस दौरान नींद में होने के कारण वह करंट की चपेट में आ गया। उसे झुलसी अवस्था में परिजन श्रीमहावीरजी के अस्पताल में लेकर गए। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिता चतरू गुर्जर सेना में थे, लेकिन पैरालाइसिस होने से नौकरी से हटकर घर बैठना पड़ा।

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